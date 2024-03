Palmeiras busca se classificar em primeiro lugar geral do Paulista pela terceira vez consecutiva

Nessa temporada, o Verdão pode alcançar a pontuação de 30 pontos, feita em 2022, quando a equipe teve a melhor campanha do Estadual no atual formato. No momento, o Palmeiras está invicto na competição, com sete vitórias e três empates, somando 24 pontos. Com isso, a equipe lidera o Grupo B e a classificação geral.

Buscando manter a invencibilidade, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.