Murilo é convocado pela primeira vez para a Seleção e Veiga fica de fora

A felicidade de quem está prestes a defender a Seleção Brasileira pela primeira vez como profissional! Que orgulho de você, Murilo! ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/qT6IzMNEx9

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2024

A dupla do Palmeiras se juntará à Leila Pereira, outra representante do Verdão, como chefe de delegação, para enfrentar a Inglaterra no dia 23 de março, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, os comandados de Dorival Jr. duelam contra a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Agora, o Palmeiras foca na partida contra o São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 20h desse domingo, no Morumbis.