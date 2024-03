Mayke treina com o grupo na reapresentação do Palmeiras visando o Choque-Rei

Vitória carimbada, invencibilidade mantida... os detalhes da quarta-feira alviverde no Canindé chegaram! ?? ? https://t.co/MszQB4loqN#AvantiPalestra pic.twitter.com/VKHCcdHLZX

O técnico Abel Ferreira, por outro lado, seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

O embate contra o São Paulo está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. Com a vaga e a liderança do Grupo B garantidas, o Palmeiras foca em finalizar a primeira fase como melhor campanha.