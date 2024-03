Max Verstappen faz jus ao favoritismo e garante pole no GP de Bahrein de Fórmula 1

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener ?#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

O holandês ficou 0s228 à frente do Charles Leclerc, da Ferrari, que larga na segunda posição. George Russel, da Mercedes, surpreendeu e completou o top 3, com tempo de 1min29s485.

Carlos Sainz, da Ferrari, ficou com o quarto lugar, em 1min29s507. O quinto foi o Sergio Peres (1min29s537), da Red Bull, enquanto o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o sexto (1min29s542). Lando Norris (1min29s614), Oscar Piastri (1min29s683), Lewis Hamilton (1min29s710) e Nico Hulkenberg (1min29s851) fecham os dez primeiros.

No Q1, a Alpine, com Pierre Gasly e Esteban Ocon, e a Kick Sauber, com Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, decepcionaram, tendo sido eliminadas. Além delas, Logan Sargeant, da Williams, também deixou a disputa.

Em seguida, no Q2, o destaque ficou para George Russell (Mercedes), que saiu da 15ª posição, foi para a sexta e conseguiu se classificar. Sendo assim, os eliminados foram: Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (RB), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (RB).