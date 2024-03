Marcelo celebra novo título pelo Fluminense após jogar no sacrifício: "Não perderia uma final histórica"

O Fluminense conquistou aa Recopa Sul-Americana na última quinta-feira, vencendo a LDU, do Equador, no Maracanã, por 2 a 0. Marcelo, que era dúvida para o jogo, teve de ser substituído ainda no primeiro tempo, mas pôde comemorar mais um título com a camisa tricolor.

"Se eu tivesse um perna, seria relacionado. Não perderia uma final histórica. Jogar ou não é consequência do trabalho, isso que conversei com Diniz. Deu certo", celebrou o lateral esquerdo do Fluminense.