Guarani arranca empate no fim contra o Botafogo-SP e segue na luta contra o rebaixamento no Paulistão

Foi aos 27 minutos que o Botafogo-SP conseguiu inaugurar o marcador. Camacho errou na saída de bola do Guarani e entregou a bola nos pés do centroavante Alex Sandro dentro da grande área. O camisa 9 chutou rasteiro para fazer o primeiro gol da partida.

Com 40 minutos, o Guarani quase chegou ao gol de empate. Após levantamento na grande área, Léo Santos se adiantou à zaga adversária e cabeceou na trave. Depois do lance, porém, foi marcado o impedimento do zagueiro.

O Bugre voltou para o segundo tempo com a intenção de empatar o jogo - e conseguiu. Aos 47 minutos, o Botafogo-SP saiu jogando errado. Na sobra, o goleiro Michael saiu para dividir com Reinaldo e foi derrubado. No segundo rebote, Régis completou para o gol. No entanto, Edina Alves marcou falta do atacante do Guarani sobre o Michael e o tento foi anulado.

Com 15 minutos da etapa final, o Guarani levou perigo novamente. Pablo recebeu bom passe nas costas da marcação e invadiu a grande área. O camisa 7 finalizou para boa defesa de Michael. Após o lance, porém, foi assinalado impedimento do jogador.

Já no fim do jogo, o Guarani conseguiu um pênalti. Michael saiu mal do gol e derrubou o atacante do Guarani. Diogo Mateus foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro foi buscar. No entanto, Edina Alves mandou a penalidade ser repetida e, dessa vez, o lateral converteu.