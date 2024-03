Gregore exalta torcida do Botafogo na goleada sobre o Aurora pela Libertadores

A classificação na Libertadores parece ter mudado o clima no Botafogo. Os alvinegros estavam pressionados pelos maus resultados recentes, juntamente com o fim de 2023 decepcionante, mas venceram o Aurora por 6 a 0 e avançaram para a terceira fase da Libertadores.

A goleada sobre o Aurora foi muito festejada pela torcida que esteve presente no Nilton Santos. Tanto que o volante Gregore destacou o apoio vindo das arquibancadas. "Comentei com os meninos que estavam no banco de reservas que lá fora não tem isso. Fiquei arrepiado quando a torcida começou a cantar no início de jogo, um clima diferente, há muito tempo não sentia, isso me dá certeza que é o que mais gosto de fazer, o que mais amo fazer".