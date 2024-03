Flamengo x Madureira: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Líder invicto e isolado da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca, o Flamengo chega à última rodada da competição dependendo de si para levantar a taça. Neste sábado, a equipe comandada por Tite receberá o Madureira, no Maracanã, e precisa apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar. O confronto, pela 11ª rodada, está marcado para às 16 horas (de Brasília). O jogo será transmitido pela Band, Bandsports e Canal GOAT (youtube).

Com 24 pontos (sete vitórias e três empates), o Flamengo tem a melhor campanha do estadual. A equipe ainda possui o ataque mais positivo, com 20 gols, e a defesa menos vazada, com somente um sofrido nos dez jogos disputados. Como o Fluminense, segundo colocado, soma 21 pontos, bastará um empate para que o time do técnico Tite não possa mais ser alcançado.

O treinador deve fazer algumas modificações na equipe em relação ao time que iniciou a partida contra o Fluminense, no último domingo. Assim, deve ocorrer um rodízio na zaga, sendo a vez de Léo Pereira ganhar um descanso para a entrada de David Luiz ao lado de Fabrício Bruno. Já Matias Viña será titular pela primeira vez no lugar de Ayrton Lucas na lateral esquerda. Por fim, Bruno Henrique deve começar na vaga de Everton Cebolinha no ataque.