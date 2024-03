Flamengo informa que cirurgia de Gerson foi realizada com sucesso

A intervenção cirúrgica no atleta Gerson foi realizada com sucesso. O jogador deverá receber alta no domingo #CRF

? Flamengo (@Flamengo) March 2, 2024

Gerson precisou ser internado devido a uma hidronefrose. Trata-se de um quadro em que o rim tem dificuldade para esvaziar e causa dores abdominais.

O jogador havia recebido alta após dois dias da primeira internação, mas realizou mais exames para analisar o caso. Com isso, a última vez que o meia entrou em campo, foi no dia 15 de fevereiro, na vitória diante do Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Por fim, a expectativa é de que o atleta ainda siga de fora pelos próximos dois meses. O jogador tem sido substituído por De la Cruz nos últimos jogos.

O próximo confronto da equipe, líder do Campeonato Carioca, com 24 pontos, será neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Madureira, no Maracanã, pela última rodada da competição estadual.