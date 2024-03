Diretor do São Paulo comemora sucesso de naming rights do Morumbis e já prevê renovação do acordo

"A gente faz essa brincadeira, que é o melhor naming rights do mundo, porque é só uma letra. A gente viu a aceitação muito boa, a adesão foi ótima. Oficializamos para todas as entidades o novo nome, nós comunicamos à Fifa, à CBF, à Conmebol, ao Governo de São Paulo, que o nome do estádio agora seria Morumbis. Fizemos a nossa parte para que a aceitação fosse positiva", acrescentou.

Contente com os resultados já obtidos com a parceria, o São Paulo não descarta se antecipar e renovar o vínculo, que é válido por três anos.

"A gente tem muita confiança que vamos renovar esse contrato muito antes do término, em decorrência do sucesso e da certeza do retorno que teremos com o projeto. Estamos só começando, fazendo o anúncio oficial de algo que até já tinha sido antecipado no ano passado, mas temos a confiança que vamos renovar", previu.

Novo letreiro que será colocado no Morumbis

Agora, o Tricolor só aguarda a finalização de trâmites legais na Prefeitura de São Paulo para inaugurar a fachada. Já o letreiro antigo será leiloado.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o acordo com a Mondelez renderá R$ 25 milhões por ano para o São Paulo. A empresa, além de patentear a marca de chocolate Bis, é dona de outros produtos do ramo alimentício, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.