Diego Souza rasga elogios ao Fernando Diniz: "melhor treinador do Brasil"

O Fluminense bateu a LDU, do Equador, e saiu campeão da Recopa Sul-Americana em um título inédito. Após o jogo, o recém-aposentado Diego Souza usou seu Instagram para parabenizar e mostrar toda sua admiração pelo treinador Fernando Diniz.

"Respeitem o maior treinador do Brasil após Renato Gaúcho. Treinador que não copia europeu, como faz a maioria e trouxe a essência do futebol brasileiro novamente, onde você joga com a bola e com alegria. Parabéns, Fernando Diniz. Você é diferente, é uma das nossas esperanças de voltar a ter o melhor futebol do mundo. Hoje torci por você como uma criança. Vibrei com a sua conquista. Você é o melhor treinador do Brasil! Parabéns", escreveu.