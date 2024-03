Cria de Cotia, Beraldo é convocado à Seleção pela primeira vez, e São Paulo celebra: "Na torcida"

?? Parabéns pela primeira convocação, Beraldo! Também estamos felizes e na torcida por você!#MadeInCotia pic.twitter.com/TaeN8849yb

Além de Beraldo, o São Paulo teve outros motivos para celebrar na convocação da Seleção Brasileira desta sexta. Isso porque o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia também foram chamados e representarão o país nos amistosos diante da Inglaterra e da Espanha, em março.

Desta forma, o Tricolor volta a ser representado em uma lista do país depois de três anos. O último jogador da equipe a ser convocado foi Daniel Alves, em 2021.

Beraldo defendeu o São Paulo nos últimos três anos, mas destacou-se e virou titular do time em 2023. O zagueiro fez 48 jogos e um gol pela equipe na temporada passada, além de conquistar o título da Copa do Brasil. Ele foi negociado no início deste ano ao PSG por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época), e já disputou dez partidas pelo clube francês.