Coronado é testado em três posições nos primeiros treinos pelo Corinthians

Como Coronado não entra em campo desde dezembro, não é certo que ele iniciará o jogo de sábado, contra o Santo André, como titular. O atleta começou a treinar integralmente com o elenco apenas essa semana, após período se preparando fisicamente.

Classificação e jogos Paulista

A formação que o Corinthians vem adotando nos últimos jogos tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

O jogo contra o Santo André está marcado para este sábado (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 10 pontos no grupo C, o Corinthians ainda sonha com a classificação para a próxima fase.

Treino do Timão! ??? Confira tudo o que rolou no dia de hoje no CT e no nosso boletim diário! ? Você confere completo no Universo SCCP ?? https://t.co/zbG7gxrIzp ? Bruno Granja e Raphael Martinez ?? Ivan Andrade#VaiCorinthians pic.twitter.com/zQ90brUHW0 ? Corinthians (@Corinthians) February 29, 2024

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.