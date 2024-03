Corinthians encerra preparação para jogo contra Santo André; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Santo André, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

Para a partida, António deve contar com o retorno do atacante Pedro Raul, que sofreu lesão na coxa. A grande novidade entre os relacionados do Timão será o meia Igor Coronado, contratado em meados de fevereiro.

O lateral esquerdo Diego Palacios, por outro lado, segue como desfalque por conta de uma lesão meniscal no joelho.