Corinthians bate Criciúma e avança às oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

O Corinthians vai em busca do bicampeonato em sua oitava participação na Copa do Brasil sub-17. O único título do clube na categoria foi conquistado em 2016, quando bateu o Sport por 4 a 2 na decisão.

O jogo

A primeira grande chance da partida surgiu com segundos de jogo. Após receber ótimo lançamento, Gui Negão saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

E foi aos sete minutos que o Alvinegro paulista abriu o marcador. Vitinho recebeu na direita e cruzou rasteiro na grande área. Gui Negão deixou passar e Kauã dominou. A bola subiu um pouco, mas o camisa 11 acertou um lindo voleio para inaugurar o placar na Fazendinha.

Aos 44 minutos, o Timãozinho teve chance de ouro para ampliar. Kauã recebeu lindo passe nas costas da marcação do Criciúma e chutou rasteiro, mas o goleiro rival saiu do gol e fez a defesa, evitando o que seria o segundo gol alvinegro no confronto.

Aos cinco minutos da etapa final, Yago achou linda enfiada para Luiz Fernando dentro da área. O camisa 7 do Corinthians chutou cruzado, rasteiro, mas não pegou bem e mandou pela linha de fundo.