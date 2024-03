Com Messi, Argentina divulga convocação para amistosos em março

Nesta sexta-feira, Lionel Scaloni convocou a seleção da Argentina para os amistosos que acontecerão em março. Os atuais campeões do mundo enfrentam El Salvador no próximo dia 22, na Filadélfia, e Costa Rica, dia 26, em Los Angeles, nos EUA.

A base do time que venceu a Copa do Mundo em 2022 continua no elenco. A principal novidade entre os 26 jogadores foi a primeira convocação de Valentín Barco. O meia de 19 anos revelado pelo Boca Juniors acabou de ser transferido para o Brighton, da Inglaterra.