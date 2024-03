Brasileiras Rafaelle e Duda Santos integram seleção da primeira fase da Copa Ouro feminina

Duda Santos, por sua vez, superou a concorrência no meio-campo e assumiu a titularidade logo na primeira rodada, contra Porto Rico. A meia foi decisiva na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, já que marcou o único gol brasileiro após passe de Gabi Nunes. A atleta não começou como titular contra o Panamá, mas saiu do banco durante a goleada do Brasil.

The race to the trophy is getting closer ?? pic.twitter.com/8wlcpNOPsP ? W Gold Cup (@GoldCup) March 1, 2024 A escalação foi feita na formação 3-4-3. A porto riquenha Sydney Martinez foi escolhida como a melhor goleira, enquanto Kadeisha Buchanan (Canadá) e Karen Luna (México) completam o sistema defensivo ao lado de Rafaelle. No meio-campo, Duda Santos foi escalada caindo pelo lado direito. Mais centralizadas, estão Jessie Fleming (Canadá) e Priscila Chinchilla (Costa Rica). Do lado esquerdo, aparece a mexicana Jacqueline Ovalle.