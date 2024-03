Bayern empata no Alemão e fica mais distante da briga pelo título

Schluss in Freiburg! pic.twitter.com/K0p0ZDMdUf

O jogo

O Freiburg abriu o placar aos 11 minutos com um gol confuso. Sallai recebeu um cruzamento, cabeceou firme e Neuer fez uma grande defesa. No rebote, o próprio Sallai puxou uma bicicleta, que parou no travessão. A zaga tirou mal, a bola ficou pipocando na intermediária até Gunter soltar um foguete para fazer o primeiro do jogo. Já o primeiro gol do Bayern foi com estilo. Aos 34 minutos, Tel acertou uma linda chapada no ângulo esquerdo do goleiro Atubolu para empatar tudo.

Aparentemente, o Bayern só podia fazer gols bonitos. Aos 30 minutos da segunda etapa, Musiala recebeu a bola na esquerda e foi para cima da marcação. Passou pelo primeiro, pelo segundo, tirou do terceiro e finalizou na cantinho. Golaço para virar o jogo.