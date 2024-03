Antes de clássico, Guardiola elogia momento do United: "Qualidade incrível"

DOMINGO TEM MCR DERBY! ?x? pic.twitter.com/diDWHVHLqy

Guardiola também falou sobre o domínio do Manchester City na Inglaterra nos últimos anos, destacando que dificilmente um time consegue se manter tanto tempo no topo.

"A década de 1980 foi o Liverpool, a década de 1990 foi o United. Agora estamos conquistando sete títulos da Premier League na última década. Em 50, 60 anos nunca houve um clube que controlasse tudo", falou.

Manchester City e Manchester United se enfrentam no próximo domingo, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.