Carpini evita lamentar ausência de Calleri contra Palmeiras, mas admite: Perda grande

Enquanto o Palmeiras já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda busca carimbar a presença no mata-mata do Estadual. Por isso, a vitória no clássico se torna ainda mais necessária.

"Vamos aproveitar um pouquinho, porque é tão difícil vencer. Valorizar um pouco essa vitória e aí começamos a pensar no adversário em cima das nossas possibilidades", completou o técnico do São Paulo.

Uma das possibilidades para suprir a ausência de Calleri é a entrada de Luciano para atuar como um "falso 9". O garoto Juan, criticado por ter perdido um gol no clássico contra o Santos, é outra alternativa, uma vez que exerceu a função de centroavante durante sua passagem pelas categorias de base do São Paulo.

"O time ideal vamos sempre avaliar jogo a jogo. Não é porque vencemos a Inter de Limeira, foi uma vitória boa, importante para nossa sequência não só de Campeonato Paulista, mas da temporada, de seguir nos preparando. O ideal vamos definir a cada jogo. É fato que nesse período foi muito difícil a cada jogo ter que mudar duas ou três peças, tendo um número grande de atletas lesionados, atletas importantes. À medida que esses atletas forem sendo reintegrados, ganhamos muitas opções. Isso facilita para criar alternativas para cada competição, para o decorrer da temporada", concluiu Carpini.

