Schmidt vai a campo, mas Giuliano segue trabalhando na parte interna em treino do Santos

O Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O elenco se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Na atividade desta manhã, o técnico Fábio Carille voltou a contar com João Schmidt em campo. O volante havia sido preservado do treinamento da última quarta-feira por desgaste.

A tendência, portanto, é que o atleta fique à disposição no final de semana. Contratado para este ano, ele atuou em todas as dez partidas do clube nesta temporada, sendo nove como titular.