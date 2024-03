São Paulo se reapresenta, e não relacionados em vitória sobre a Inter de Limeira treinam no CT

Ao término das atividades desta quinta, alguns atletas do São Paulo, como Calleri e Ferraresi, foram até o Morumbis, onde aconteceu o evento de oficialização do acordo de naming rights com a Mondelez. A parceria válida por três anos renderá R$ 25 milhões por temporada ao clube.

???? Nossos craques estão no MorumBIS! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/bhJumnGd7R

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 29, 2024

O Tricolor retorna aos trabalhos nesta sexta-feira, no período da manhã. A partida contra o Palmeiras está agendada para as 20h (de Brasília) de domingo, no Morumbis, pela penúltima rodada do Paulistão.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. O time poderá assegurar a vaga no mata-mata se vencer o clássico diante do rival.