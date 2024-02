São Paulo muda estratégia após final da Copa do Brasil e quer premiar sócios torcedores mais assíduos: "Não temos compromisso com o erro"

Sem dúvida, o tamanho do Morumbis, com capacidade para 66.795 pessoas em dias de jogos, atrapalha no crescimento do sócio torcedor do São Paulo. Na maioria das partidas, os torcedores sabem que poderão adquirir ingressos sem a necessidade de aderir a algum plano. Embora o ST ofereça outras vantagens, como descontos em estabelecimentos, além de experiências, o principal motivo para adesão, em qualquer clube do futebol brasileiro, é a aquisição de entradas para o estádio.

"O sócio torcedor quer o futebol. Temos no programa descontos em drogarias, lojas, restaurantes, padarias, posto de gasolina, milhões de benefícios. Mas, o que ele quer? Ele quer futebol, poder ter prioridade de compra, um preço melhor. É isso que ele quer. Tudo que pomos em volta é floreio. O cara quer o futebol. Temos o setor popular, que é um acerto da gestão, mas, no fundo, concorre com o programa de sócio torcedor, porque estou privilegiando uma população que não consegue pagar um plano mensal de sócio torcedor, que vai vir ao estádio uma vez e depois pode demorar para vir de novo. Internamente há esse concorrente, o setor popular. A gente consegue conviver com os dois e ainda tem a dificuldade do estádio para quase 70 mil pessoas", disse Eduardo Toni.

Apesar de os números do sócio torcedor do São Paulo não serem compatíveis com a sua gigante torcida, o diretor de marketing do clube garantiu que está satisfeito com o trabalho que vem sendo executado desde 2021. O crescimento do programa em comparação à época em que ele iniciou o trabalho no Tricolor é inegável. Mas, ainda há um longo caminho a ser percorrido.

"Tem um monte de mito sobre o sócio torcedor. Nós chegamos aqui, o São Paulo tinha cerca de 15 mil sócios. A marca sócio torcedor é patenteada, pertence ao São Paulo, que foi o primeiro clube a instituir isso no futebol brasileiro. Tínhamos cerca de 15 mil sócios quando chegamos aqui, e a pergunta mais difícil, que ninguém conseguia me responder, era quantos sócios pagantes tínhamos. Se o time ganhava, pagavam o boleto. Se o time perdia, não pagavam o boleto. Nossa base de sócios é um eletroencefalograma, e a gente vinha de um momento que mais perdíamos do que ganhávamos. Hoje eu tenho quase quatro vezes mais sócios torcedores", concluiu.