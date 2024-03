São Paulo anuncia enquete para definir nomes dos setores do Morumbis e leiloará letreiro antigo

"É um prazer enorme falar mais sobre esse projeto. Já estamos conversando há mais ou menos um ano. O São Paulo nos procurou para discutir possibilidades e existia o embrião da ideia do Morumbis. Estávamos buscando uma coisa grandiosa para fazer com a marca Bis. A gente estava buscando algo para elevar a estatura dessa marca e vimos uma oportunidade na conversa com o São Paulo. Houve uma afinidade com o São Paulo, que já não é de hoje. O Diamante Negro remete ao Leônidas da Silva, criador da bicicleta e ídolo do São Paulo. Todos os momentos que ocorrem neste estádio merecem um Bis. Vocês devem ter visto a campanha que lançamos recentemente e já tivemos 40 milhões de pessoas que assistiram o vídeo em uma semana. Só colocando um 'S', nós começamos uma nova história no estádio, essa foi a grande sacada", acrescentou.

?? Novidade aBISurda! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/R5O4qqRgCL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 29, 2024 O Morumbis passa neste momento por uma reforma na fachada do estádio, que agora exibirá seu novo nome. Como explicou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, o letreiro antigo, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", será leiloado, e a quantia arrecadada será revertida para o Fundo Social de São Paulo. Entretanto, as letras de Cícero Pompeu de Toledo serão armazenadas no museu do clube e não ficarão disponíveis no leilão. Toni revelou que o Tricolor prepara uma estátua de Cícero no Morumbis como nova maneira de homenagear o ícone do clube.