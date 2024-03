São Paulo aguarda trâmites legais na Prefeitura para inaugurar nova fachada do Morumbis; veja fotos

O São Paulo está perto de inaugurar a nova fachada do Estádio do Morumbis. Nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva para oficializar o acordo de naming rights com a Mondelez, o diretor de marketing da equipe, Eduardo Toni, explicou o que falta para o clube mudar o letreiro.

De acordo com o dirigente, a fachada está bem adiantada, mas ainda não pode ser revelada por "trâmites legais" que estão sendo resolvidos na Prefeitura de São Paulo. O novo letreiro está tampado com alguns tapumes no estádio.

Nova fachada do Morumbis está praticamente pronta, mas ainda está tampada por tapumes