Rio Open encerra sua 10ª edição com resultados inéditos de brasileiros

Já na final de simples, dois tenistas de um mesmo país decidiram o título. O argentino Sebastian Baez venceu o compatriota Mariano Navone e recebeu o troféu do torneio das mãos de Gustavo Kuerten e David Ferrer.

Por fim, pela primeira vez, o evento promoveu um torneio de tênis em cadeira de rodas: o Wheelchair Tennis Elite. Alfie Hewett, dono de mais de 100 títulos na carreira, sendo 27 em Grand Slams, foi o vencedor. Com ele, disputaram o japonês Shingo Kunieda, considerado uma lenda da modalidade, com mais de 50 taças em Grand Slams, e o brasileiro Daniel Rodrigues, ex-número 11 do ranking mundial de tênis em cadeira de rodas e cinco vezes medalhista em Jogos Parapan-Americanos.

"A décima edição entrou para a história e consolidou definitivamente o Rio Open com um grande evento do Brasil. O público que compareceu ao complexo do Jockey pôde experimentar grandes emoções. Tivemos o primeiro título de um brasileiro nas duplas, o talento de João Fonseca e promovemos pela primeira vez o torneio Wheelchair, com grandes jogadores de tênis em cadeiras de rodas", disse Marcia Casz, diretora do Rio Open.