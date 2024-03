Rio Open encerra 10ª edição com brasileiro campeão e recorde de público

A 10ª edição do Rio Open chegou ao fim neste domingo, com título de Rafael Matos nas duplas, primeiro brasileiro a conquistar o torneio. Além disso, a competição bateu recorde de público com 65 mil pessoas ao longo dos nove dias e movimentou mais de R$ 160 milhões.

Rafael Matos foi campeão do Rio Open ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Além disso, cinco brasileiros disputaram a chave principal (com três tenistas do país alcançando as quartas de final - João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild).

Entre os brasileiros, João Fonseca roubou a cena durante o Rio Open. O tenista de 17 anos atraiu todos os holofotes ao conquistar suas duas primeiras vitórias da carreira na ATP, e tornar-se o mais jovem brasileiro nas quartas de final de um torneio do circuito desde Gustavo Kuerten no ATP de Umag, em 1996.