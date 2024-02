Palmeiras tem folga após vitória sobre a Portuguesa e inicia preparação para Choque-Rei na sexta-feira

Com 24 pontos, o Palmeiras segue como único invicto da competição, com sete vitórias e três empates. Já classificada desde a décima rodada, a equipe comandada por Abel garantiu o primeiro lugar no Grupo B e aguarda seu adversário das quartas, que pode ser Água Santa ou Ponte Preta.

Este será o reencontro das equipes após a decisão da Supercopa do Brasil, que aconteceu no início do mês. Na ocasião, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis e ficou com o título, no Estádio do Mineirão.