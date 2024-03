Palco do duelo da última rodada do Paulistão entre Água Santa e Corinthians é definido; confira

O palco que receberá o duelo entre Água Santa e Corinthians, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, foi definido nesta quinta-feira. A partida será disputada no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Inicialmente, o duelo, marcado para as 16 horas (de Brasília) do dia 10 de março, seria realizado no Estádio Distrital do Inamar, casa do Água Santa em Diadema (SP). Contudo, a equipe já não vinha mandando seus jogos no local devido às condições do gramado, e isso seguirá assim.

Dessa forma, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira que o duelo acontecerá nos domínios do São Bernardo a pedido do próprio Água Santa. Data e horário permanecem sem alterações.