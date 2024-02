Júnior Santos se torna o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores

Grande destaque da vitória, Júnior Santos anotou quatro dos seis gols da goleada do Botafogo sobre o Aurora, pela segunda fase da Libertadores, e se tornou o maior artilheiro do time na competição, segundo o Sofascore.

Com cinco tentos, o atacante está empatado com Rodrigo Pimpão, Dirceu e Jairzinho, mas com apenas dois jogos disputados. Na próxima fase, ele espera ajudar mais uma vez o Fogão, dessa vez, para eliminar o RB Bragantino e garantir um lugar na fase de grupos.

A atuação contra o time boliviano consolidou o início positivo de Júnior Santos em 2024. Em 12 jogos, sete como titular, o ponta marcou oito gols, sendo o jogador da função com mais redes balançadas na temporada.