Grêmio confirma lesão muscular do goleiro Marchesín

O Grêmio divulgou nesta quinta-feira que o goleiro Agustín Marchesín, titular na derrota da equipe para o Internacional, sofreu uma lesão de grau 1 no adutor curto da coxa esquerda. O atleta não foi a campo na derrota do Tricolor para o São Luiz, nesta quarta-feira, pela Recopa Gaúcha.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o goleiro Agustín Marchesín sofreu lesão muscular grau I-a no adutor curto da coxa esquerda. O atleta já iniciou a reabilitação com os fisioterapeutas do Clube", informou o clube.