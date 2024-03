Fluminense supera retranca da LDU com dois de Arias e ganha Recopa pela primeira vez

A LDU conseguiu avançar após os sustos. No entanto, os equatorianos não criaram perigo para Fabio. No melhor momento, Quiñonez chutou e viu a bola bater na zaga e ir pela linha de fundo. O Fluminense voltou a controlar o jogo e quase marcou aos 30 minutos, em chute de Cano que parou em Domínguez.

Na parte final, o Fluminense seguiu em busca do gol. Primeiro, Ganso obrigou Dominguez a espalmar para escanteio. Depois, Cano chutou em cima do goleiro equatoriano, que fez a defesa em dois tempos. A LDU ainda rondou a área tricolor, mas a partida continuou sem gols até o intervalo.

No segundo tempo, a LDU assustou com um minuto. Piovi fez boa jogada, entrou na área, mas viu Fabio se antecipar antes do chute para salvar os tricolores. Depois disso, o Fluminense passou a controlar a bola, mas só levou perigo em finalização de John. Kennedy na rede pelo lado de fora.

Com o passar do tempo, os donos da casa continuavam buscando o gol, fazendo a LDU recuar. Mesmo assim, o Fluminense seguia com dificuldade em criar bons lances. Só que de tanto insistir, os cariocas chegaram ao gol aos 30 minutos. Arias aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Dominguez.