Em jogo movimentado, Sporting bate Benfica na ida da semifinal e abre vantagem na Taça de Portugal

O Sporting começou o jogo pressionando o Benfica e abriu o placar aos oito minutos. Edwards fez jogada pelo lado direito, mas não conseguiu passar e voltou com Hjulmand. O meia cruzou na grande área e Pedro Gonçalves conseguiu cabecear. A bola ainda bateu na trave antes de acabar no fundo das redes: 1 a 0.

Com 25 minutos, o Sporting seguiu com bastante presença no ataque, mas não finalizava muito na direção do gol. Já o Benfica se via encaixotado em seu campo e não conseguia passar do meio-campo. Aos 31, os donos da casa fizeram jogada ensaiada em cobrança de falta, mas o goleiro Trubin agarrou tranquilamente.

Aos 35 minutos, o Sporting tentou novamente - dessa vez com Gyokeres. O centroavante invadiu a grande área, mas a marcação do Benfica chegou a tempo de impedir um possível segundo gol, já que, com a pressão da zaga adversária, o jogador chutou fraco, em cima de Trubin.