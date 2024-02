Corinthians tem retrospecto positivo contra São Bernardo, mas recorte recente preocupa; veja

O Corinthians terá pela frente o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto está programado para acontecer na primeira quinzena de março, com mando da equipe do ABC. Empate leva a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians, de forma geral, tem retrospecto positivo diante do Bernô. O Timão tem quatro triunfos no confronto direto, contra três do São Bernardo, além de um empate. O Alvinegro marcou 11 tentos nesse recorte e sofreu seis.

Apesar do saldo positivo, o Corinthians vem de duas derrotas para a equipe comandada por Márcio Zanardi. Ambas ocorreram pelo Campeonato Paulista, no estádio 1º de Maio.