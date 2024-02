Corinthians realiza treino com foco em bolas paradas e tática, nesta quinta-feira

? Corinthians (@Corinthians) February 29, 2024





Recuperando-se de artroscopia no joelho, o lateral esquerdo Diego Palacios segue afastado das atividades com o restante do elenco.

Quarto colocado no Grupo C, o Corinthians mantém briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O próximo duelo do alvinegro é contra o Santo André, neste sábado, às 16h (de Brasília), em Itaquera. Nesta sexta-feira, o Timão realizará último treinamento antes da partida.