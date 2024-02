Brasil disputa o Mundial Indoor de Glasgow com 20 atletas

Com uma delegação de 20 atletas - 11 no feminino e nove no masculino -, o Brasil disputa de sexta-feira (1) a domingo (3), o Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, na Emirates Arena, em Glasgow, na Escócia. A competição, do calendário oficial da World Athletics, reunirá 651 atletas de 133 países.

A primeira etapa, que começa às 7h05 (de Brasília), reunirá dez brasileiros. Um dos destaques é o catarinense Darlan Romani, atual campeão mundial indoor do arremesso de peso, título conquistado em Belgrado, na Sérvia, em 2022. A prova será final direta, a partir das 17h20 (de Brasília).

"Estou treinando bem e torço para conseguir um bom desempenho", disse o atleta de 32 anos.