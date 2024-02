Bia Haddad cai no primeiro jogo em San Diego

Bia Haddad Maia amarga uma série negativa na temporada 2024 de tênis. Na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), a brasileira caiu nas oitavas de final do WTA 500 de San Diego (EUA) - ele entrou diretamente nesta fase por ser cabeça de chave.

O revés veio diante da britânica Katie Boulter, 49ª do ranking da WTA, por 2 sets a 1. As parciais do confronto foram de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2h21 de duelo.