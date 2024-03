Após falta a treino, Corinthians mantém contato com estafe de Rojas para estudar providências

O Corinthians se manifestou na noite desta segunda-feira a respeito do meia Matías Rojas, que foi ausência no treino que aconteceu mais cedo no CT Dr. Joaquim Grava. O clube declarou estar surpreso com o fato e disse que está contato com o estafe do jogador para "estudar as providências".

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira (29)", diz a nota

"Representantes do clube estão em contato com o estafe do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências", segue o comunicado.