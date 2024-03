Alario tem início animador no Internacional; veja números 

? Nota Sofascore 7.10

Nos últimos quatro jogos, o centroavante foi titular em três e marcou três gols. De acordo com dados do Sofascore, ele teve uma média de 76 minutos em campo para balançar as redes.

Sua pontaria também impressiona, foram oito finalizações, sendo quatro delas em direção ao gol. O atacante precisou de menos de três chutes para marcar durante esse período. Além disso, contribuiu na criação de jogadas, com três passes decisivos.

O Internacional retorna a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto será o último do Colorado na primeira fase do Campeonato Gaúcho.