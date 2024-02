Abel revela desafio feito a Weverton e defende goleiro de eventuais erros: "Responsabilidade minha"

O jogador tem sido constantemente criticado neste início de temporada. A primeira motivação foi o fato de não ter defendido nenhuma penalidade na decisão da Supercopa Rei, oportunidade em que o Verdão foi vice-campeão diante do São Paulo.

Depois, Weverton foi vilão no empate por 2 a 2 com o Corinthians. O Alviverde vencia por 2 a 0 e sofreu a igualdade. O último gol foi um de falta de Rodrigo Garro, no qual Weverton "desistiu" da bola e viu o rival arrancar dois pontos do Verdão na Arena Barueri.

Enquanto isso, contra a Portuguesa, o camisa 21 fez algumas defesas para garantir a baliza a zero, mas quase entregou um gol para a Lusa no primeiro tempo. Depois de cobrança de falta na área, o goleiro espalmou para trás e por pouco não fez contra. Na sequência, se recuperou no lance e mandou para escanteio.

Com crédito e confiança de Abel Ferreira, Weverton segue no time titular do Palmeiras. O Verdão entra em campo no próximo domingo para clássico contra o São Paulo. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. Com 24 pontos, o Alviverde é líder geral do Paulistão.