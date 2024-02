Veja o que está em jogo para o Santos nas últimas rodadas do Paulistão

A última vez que o Santos encerrou a primeira fase do Estadual no topo da tabela geral foi em 2014. Na época, o clube fez 36 pontos, quando o torneio ainda contava com 15 rodadas, três a mais que o modelo atual.

No formato de hoje em dia, a melhor pontuação do Peixe foi em 2017, com 22 pontos. Ou seja, apenas um empate nos próximos dois jogos já quebra esse recorde.

O embate com o Red Bull Bragantino também é importante pois os rivais estão logo atrás na tabela. O Massa Bruta soma 18 unidades e está na quarta colocação geral e na ponta do Grupo C.

Além disso, o Santos precisa terminar o Paulistão entre os cinco melhores colocados para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025. O time foi muito mal no Estadual de 2023 e, com isso, ficou de fora do torneio nacional neste ano.

Por conta desses fatores, Carille afirmou que não vê uma desconcentração no elenco para essa reta final de competição.

"Temos ambições, quanto mais estivermos lá em cima, mas podemos trazer decisões para casa. Temos ambição, vamos entrar muito sério nessa partidas para trazer esses jogos do mata-mata para casa", comentou.