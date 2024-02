Pedro Caixinha analisa classificação do RB Bragantino nos pênaltis: "jogamos o jogo do adversário"

Na noite da última terça-feira, o RB Bragantino bateu o Águilas Doradas nos pênaltis e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores. Após o confronto, o treinador Pedro Caixinha realizou uma análise sobre a partida, acreditando que foram dois tempos distintos.

"Na primeira parte acho que jogamos muito o jogo do adversário, eles entraram para nos desfocar, nos desequilibrar, para entrar em provocações... Esse não é o nosso jogo. Nosso jogo é de foco, de tentar que nossos comportamentos aconteçam e isso não aconteceu no primeiro tempo", disse.

"No segundo tempo, vimos que nossos laterais eram muito acompanhados quando subiam para o ataque, então demos toda a liberdade para eles e para outros jogadores, que tinham qualidade, subirem mais. Foi aí que o Helinho, Sasha e Lincoln apareceram no jogo. Penso que não tivemos muitas oportunidades de gol, mas pelo menos aquele lance do Borbas tinha tudo para ter terminado com gol", completou.