Patrocínios, naming rights do CT, Morumbis e ofertas suspeitas: diretor de marketing do São Paulo abre o jogo e mira novo aumento de receitas

Os últimos anos do São Paulo têm sido marcados por finais e títulos. Mas, nos bastidores, Eduardo Toni tem sido uma peça-chave para a reconstrução do clube. Desde que o presidente Julio Casares venceu as eleições, em 2020, Toni foi contratado para ser o novo diretor de marketing são-paulino e se tornou o homem de confiança do presidente para reestruturar processos, negociar novos contratos e trazer mais dinheiro aos cofres do clube. Missão aceita por ele, que foi além, garantindo ao Tricolor a histórica venda dos naming rights do Morumbi, superando os acordos dos rivais Palmeiras e Corinthians com Allianz e Neo Química, respectivamente.

Logo no primeiro ano de gestão, Eduardo Toni trocou todos os patrocinadores que exibiam suas marcas no uniforme do São Paulo. Alguns acordos levaram tempo para serem concluídos, a pandemia ainda não tinha cessado, porém, mesmo em meio a um cenário caótico, o departamento de marketing começou um trabalho para fazer o clube receber valores compatíveis a sua popularidade e grandeza, mesmo com uma pequena resistência da oposição tricolor.

"Um clube de futebol da grandeza do São Paulo recebe muitas propostas. Quando cheguei aqui, a gente se surpreendeu negativamente com os valores que o São Paulo recebia com patrocinadores, tanto que trocamos todos. Era muito abaixo do que o São Paulo merecia, e é difícil você sair lá de baixo e se colocar no lugar que merece. Apesar de o clube não vir ganhando, o retorno de exposição, entrega, acontecia. É muito difícil em um pulo só colocar o São Paulo onde ele deve estar. É um trabalho que leva tempo, ainda estamos nos aproximando. Na próxima negociação acho que vamos conseguir chegar aonde queremos", disse Eduardo Toni em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.