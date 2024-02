Palmeiras e Portuguesa voltam a se enfrentar após dez anos; veja retrospecto

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira para cumprir jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. Este duelo volta a acontecer após dez anos sem os times se enfrentarem.

O último confronto entre os rivais foi pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2014. O duelo em questão aconteceu no Pacaembu e terminou com a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, com gol de Juninho. Naquela ocasião, Gilson Kleina comandava o Verdão, enquanto Argel Fuchs era o técnico da Lusa.

No geral, as equipes já se enfrentaram em 265 oportunidades. São 125 vitórias palmeirenses, 73 empates, 67 triunfos da Portuguesa. Além disso, o Verdão tem 465 gols contra 336 do rival. Enquanto isso, pelo Paulistão, são 156 jogos, 75 vitórias alviverdes, 46 empates e 35 vitórias da Portuguesa.