Corinthians atualiza estado de recuperação de Diego Palacios e Pedro Raul

Palacios se lesionou no jogo contra o São Bernardo, na derrota do Timão por 1 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Essa foi a estreia do defensor de 24 anos, que foi reserva nos dois primeiros jogos do Corinthians no Estadual.

Classificação e jogos Paulista

Inicialmente, o Alvinegro divulgou que a lesão de Palacios foi no músculo posterior da coxa direita. Depois, a assessoria do Corinthians informou que o jogador havia sofrido um edema no joelho esquerdo, que passou a ser uma lesão meniscal aguda isolada, sendo necessária a artroscopia.

Palacios chegou ao Corinthians em janeiro, após temporadas no Los Angeles FC. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos do camisa 6 e não desembolsou valores para adquiri-lo, já que ele estava em final de contrato com o clube da MLS. O vínculo de Palacios com o Alvinegro paulista é válido até final de 2027.