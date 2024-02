Haaland avisa: está recuperando a forma ideal no City

Seu melhor parceiro, Kevin De Bruyne, deu quatro assistências, antes da quinta, de Bernardo Silva para o gigante nórdico. Mateo Kovacic marcou o último gol do City (72?).

O City, que conquistou uma tríplice coroa histórica na temporada passada (Copa da Inglaterra, Premier League e Liga dos Campeões), mantém as chances de repetir o feito este ano, já que está em segundo lugar no campeonato inglês, apenas um ponto atrás do líder Liverpool e nas oitavas da Liga dos Campeões.

Além disso, Guardiola pôde comemorar mais uma grande noite da dupla Haaland-De Bruyne, duas peças-chave do esquema de seu time e que ficaram afastados por lesão durante vários meses nesta temporada, mas que mostraram em Luton estar em sua melhor forma.

"Kevin é enorme", disse Haaland ao elogiar seu companheiro de equipe. "É um prazer jogar com ele. Sabemos o que queremos um do outro", afirmou o norueguês.