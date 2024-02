Guarani aprova Recuperação Judicial para pagar dívidas em 12 anos

Em situação financeira delicada, o Guarani teve aprovada nesta terça-feira, em assembleia geral de credores, o seu processo de recuperação judicial. A decisão é o primeiro passo para que o clube consiga pensar em quitar um valor aproximado de R$ 60 milhões ao longo de 12 anos.

Dos quase 400 credores, apenas 21 se mostraram contrários à proposta. A aprovação foi de 94% no trabalhista, cerca de 75% no quirografário e 80% no ME/EPP.

O procedimento de recuperação judicial é o instrumento jurídico escolhido pela Diretoria que permite o equacionamento da estrutura de capital do Bugre, viabilizando o cumprimento das obrigações assumidas perante os seus credores e reestruturação financeira e operacional. Há credores com 25 anos sem receber do clube, que também não paga impostos desde a década de 90.