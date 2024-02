Fluminense x LDU: veja onde assistir, prováveis escalações e detalhes da final da Recopa Sul-Americana

Fernando Diniz só vai divulgar a escalação que vai a campo minutos antes do confronto. O atacante John Kennedy, que estava suspenso no primeiro jogo, volta a ficar à disposição, mas pode começar no banco.

Quando o assunto é Recopa Sul-Americana, a tradição maior também é da LDU, que deu a volta olímpica duas vezes, em 2009 e 2010, contra Internacional e Estudiantes, respectivamente. Esta é a primeira vez do Fluminense no torneio.

A vantagem na ida, entretanto, não empolga os equatorianos.

"Nós sabemos que a vantagem é curta diante da grandeza do adversário. Mas nosso time é muito valente", disse Adrián Gabbarini, assistente do técnico Miguel Ángel Sierra, que não poderá ficar na beira do campo. Ele é espanhol e não tem a documentação regularizada para atuar em jogos da Conmebol. Portanto, mais uma vez terá que assistir seu time decidir o título das cabines do estádio.

A LDU ainda não definiu a escalação que vai usar neste duelo contra o Fluminense. Tudo indica que o treinador não vai promover mudanças em relação ao confronto de ida, adotando uma estratégia de fechar a defesa.