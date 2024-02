Corinthians vai ter pela frente o São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil; veja detalhes

O Corinthians vai ter pela frente o São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil. O Bernô venceu o Olaria por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, fora de casa, e teve sua vaga assegurada no estágio seguinte do torneio nacional.

A segunda fase da Copa do Brasil também é realizada em jogo único, mas o empate leva o confronto para as penalidades máximas. O duelo entre Corinthians e São Bernardo terá mando da equipe do ABC e ocorrerá no dia 6 ou 13 de março. A CBF ainda vai oficializar as datas e os horários dos jogos.

O Corinthians tem retrospecto recente negativo contra o São Bernardo, tendo perdido para a equipe nessa e na última edição do Campeonato Paulista, ambas as vezes longe de Itaquera. Após a saída de Mano Menezes, a diretoria do Timão procurou o técnico Márcio Zanardi, há três anos no profissional do Bernô, mas a negociação não avançou pois o regulamento do Paulistão não aceita que um mesmo técnico comande dois times na mesma edição. Posteriormente, o português António Oliveira foi contratado.