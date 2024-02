Com gols no fim, Maringá vence América-MG e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, no Estádio Regional Willie Davids, o Maringá venceu o América-MG pelo placar de 2 a 0 e avançou à segunda fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados nos acréscimos da segunda etapa.

Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil devem ocorrer entre os dias 5 a 7 de março e 12 a 14 do mesmo mês. O Maringá, classificado, enfrentará o Amazonas, que venceu por 1 a 0, na quarta-feira passada, o Independente-AP.

Pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o América-MG volta a campo, neste sábado, às 16h30 (de Brasília) para enfrentar o Tombense, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida. Já o Maringá, na segunda-feira, pega o Cascavel, pela 12ª rodada do Campeonato Paranaense, às 20h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto.